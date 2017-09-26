Güneş Grubu'ndan açıklama: 'Bize atılan iftiraları çürütürüz'

GÜNEŞ grubu olarak basın karşısına çıkan AYTO Başkanı Ülken ekibi ile birlikte oda aidatından, yeni binaya, tanıtım tırından, odanın bütçesine ve ortağı olduğu firmanın milli eğitimden aldığı eğitim yeterlilik belgesine kadar tüm iddialara cevap verip gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülken aynı aşk ve şevkle çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Seçim sürecinde kendilerine yapılan saldırı, iftira ne olursa olsun hiçbir polemiğe girmeme kararı aldıklarını ancak seçimlerin ertelenmesi nedeniyle cevap hakkı kullanmaya karar verdiklerini belirten AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, “Biz ticaret odası seçimi nasıl olması nasıl yaşanması gerekiyorsa öyle olmasını istedik. Ancak insanların şeref ve haysiyetleri ile oynamaya kalkanlarla yasalar önünde elbette hesaplaşacağız. Süreç boyunca yine de polemik ve gerginlik girdabının içine girmeyeceğiz. Ancak bize atılan iftiraları çürütürüz” dedi.

“Hadi bize vurdunuz Milli Eğitim Müdürü’ne yazık değil mi?”

Seçim süreci kapsamında kendisine birçok konuda iftira atıldığını belirten Ülken, ertelenmeden önce seçime bir hafta kala Milli Eğitim’den ihale aldığı yönünde çıkan bir haberin tamamen yalan ve AYTO seçimlerine yönelik karalama kampanyası olduğunu ileri sürerek “Maalesef seçim sürecinde insanların şeref ve haysiyetlerini de hiçe sayan bazı haberler yapıldı. Bunlardan biri de Milli Eğitim’den ihale aldığımıza yönelik bir haber idi. Nasıl bir sürücü kursu yetkili olduğu konuda eğitim vermek için milli eğitimden yeterlilik belgesi alıyor ise bizim de ortağı olduğumuz firma yetkili olduğu bölümle ilgili eğitim verme konusunda belge aldı. Bunun içinde ne ihale, ne bir kuruşluk bir para var. Ancak seçim sürecinde her türlü iftira atıldı. Bunun hesabını yasalar önünde soruyoruz” dedi.

Toplantıda odanın binasına ve yeni yapılmakta olan binaya ilişkin iddialarla ilgili konuşmayı Başkan Yardımcısı Fatih Erkul yaptı. 2013 Mayıs ayında seçim çalışması yaparken üyelerden gelen talepler üzerine oda binasına yönelik sorunu çözeceklerini ifade ettiklerini kaydeden Erkul, “Bugün eleştirilen pek çok karar, karşı tarafta yer alan yönetim kurulu üyelerinin de desteği ile yani oy birliği ile alınmıştır. Önceki dönemde 1 milyon liraya satın alınan eski EBSO binası da mevcut binamızdan sadece yalnızca 250 metrekare büyüktü. Ve 1 milyon liraya alınan binayı 2 milyon 250 bin liraya bir kamu kurumuna sattık. Mevcut binamız kamulaştırma bölgesi içerisinde yer alıyordu yeni binanın yerini de burası ile trampa ettik. Kararları da oy birliği ile aldık” dedi.

“En düşük aidat Aydın’da alınıyor”

Seçim öncesi gündemi en fazla meşgul eden konuların başında gelen oda aidatları ile ilgili ise Sayman Ergün Evran konuştu. Yönetimi 3,5 milyon lira ile devraldıklarını belirten Ergün Evran, geçen süreçte oda varlığının 7 milyon 300 bin lira arttığını ve bütçelerinin 10 milyon 800 bin lira olduğunu belirterek “Yıl sonu itibariyle yeni binamıza geçmeyi hedefliyoruz. Hiç kredi çekmedik. Yeni binamıza geçtiğimizde de 3 milyon nakit varlığımız olacaktır. Seçimlere kısa bir süre kala oda aidatları yüksek diye hep eleştirildik. Odamız Aydın’a komşu illerden Manisa’da 900, Muğla’da 610, İzmir’de 475, Denizli’de 345 ve ilimiz Aydın’da ise 296 TL aidat alınmaktadır. Ayrıca tanıtım tırını göremeyenler de varmış. Tanıtım tırı faaliyetlerine devam etmektedir. Şu anda Adnan Menderes üniversitesinde tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Görmek isteyenler üniversiteye gidebilir” dedi.

“AYTO’yu siyasileştirmeyin”

Güneş grubu olarak ‘Aydın’a hizmet için devam’ dediklerini belirten AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, “Biz bu seçim döneminde siyasilerden destek de köstek de istemiyoruz. Siyasi destekle kazanırsanız o siyasi kurumun güdümünde kalırsınız. Yarın da gebe kaldığınız yere mahkum olursunuz. Bu nedenle siyaset kendi mecrasında yürümeli. Oda seçimlerine karışmamalı. Herkes Aydın Ticaret Odası kapısından Aydın kimliği ile içeri girmeli” diye konuştu.