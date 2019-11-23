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Gündemi sarsan iddianın kaynağından Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muharrem İnce'nin Beştepe'de gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddiasının kaynağı olduğu ortaya çıkan Talat Atilla konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Atilla, bilgiyi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da doğruladığını belirtti.

GÜNDEM 23.11.2019, 15:36
Gündemi sarsan iddianın kaynağından Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak çıkış
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SÖZCÜ yazarı Rahmi Turan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de görüştüğü iddiasının üzerine hem Cumhurbaşkanlığı cephesinden hem de Muharrem İnce cephesinden karşılıklı olarak yalanlamalar gelmişti. Yalanlamalar üzerine bir açıklama daha yapan Turan, haberin kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi.Bu açıklamanın ardından tüm gözler haber kaynağı olduğu ortaya çıkan Talat Atilla'ya çevrildi. Atilla, sahibi olduğu internet haber sitesinden bir açıklama yaptı. Haber kendisine ilk geldiğinde çok yönlü olarak çek (kontrol) ettiğini söyleyen Atilla, bu bilgiyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da doğrulattığını söyledi.

HABER, RAHMİ TURAN'A NASIL ULAŞTI?

Talat Atilla, haberi Rahmi Turan'a ulaştırma sürecini şu sözlerle aktardı: "Haberi ilk önce zaman zaman yazılarımdan alıntı yapan, turktime'da yazan Rahmi Turan'a verecektim ama yurt dışı telefonu çalınca saat farkını o an hesaplayamadığım için gece olabilir diye arayıp kapattım. Bunun üzerine sahibi olduğum haber sitesini kendi hesabında öneren Uğur Dündar'ı aradım. Dündar bana 'CHP'yi dizayn ediyor diye saldırırlar' dedi. Bunun üzerine haberi kendi sitemde yazmaya karar verdim ancak Rahmi Turan'ı çaldırıp kapattığım için, neden aradın sorusuna da yanıt olsun, hem de ilk haberi yazmasına niyetlendiğim kişi olduğu için arayarak haberi söyledim. 'Tamam, yazarım' dedi. Ve bilgileri gönderdim."

"GÖRÜŞME 9 KASIM'DA OLDU"

Görüşme olduğunu dair kendisine gelen bilgide, görüşmenin 9 Kasım gecesi gerçekleştiği yönünde malumat aldığını belirten Atilla, araç plakasına varana kadar detaylı bilgi aldığını iletti. Atilla, "Şimdi geleyim bu habere. 9 Kasım gece 01:15'de görüşme oldu. Giren ve çıkan plakaların isimleri, resmi kaydı olmayan 06 SFG 4543 plakalı araçla giriş yapıldığı, çıkarken de 06 GHJ 1290 plakalı beyaz Audi marka araçla çıkıldığına kadar ayrıntılı bilgiler vardı. Tüm bunlar bilgi olarak geldi" şeklinde yazdı.

"KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI"

"Kısa süre önce İYİ Partili bir yetkilinin de Erdoğan'la görüştüğü bilgisi kamuoyuna sızmıştı" diyen Atilla, "Tüm bunlara rağmen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na bir şekilde haberin doğruluğunu onaylatınca içimde şüphe kalmadı" dedi. CHP'ye karşı bir hareket yapmadığı yönünde kendisini savunan Atilla, "Sadece habercilik arzusuyla davrandım" diyerek CHP liderine seslendi: Şimdi, Kemal Beyin ve doğrulattığım CHP'li kaynağın konuşmasını bekliyorum.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu. Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Ardından da gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi.

#cumhurbaşkanı #Erdoğan #muharrem ince #recep tayyip erdoğan #kılıçdaroğlu
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