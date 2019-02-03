Gündeme bomba gibi düştü! Gökçek aday mı olacak?

ANKARA'nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek'in CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş aleyhinde yaptığı açıklamaların AK Parti içinde tartışmalara neden olduğu iddia edildi.

GÖKÇEK, ÖZHASEKİ'YE ZARAR MI VERİYOR

Gökçek'in, "Yavaş, Makedonya kökenlidir" açıklaması gibi pek çok sözünün, Yavaş'a puan kaybettirmek bir yana AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'ye zarar verdiği yorumu yapılıyor.

"MELİH BEY KAMPANYAMIN BİR PARÇASI DEĞİL"

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, adaylığının ilk gününden bu yana Melih Gökçek'le arasına mesafe koyan açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Özhaseki, Gökçek'in son çıkışına ilişkin de "Melih Bey benim kampanyamın parçası değil. Üslubu benim üslubum değil" demişti.

YENİDEN ADAY MI OLMAK İSTİYOR?

Özhaseki'nin bu kadar açık ifade etmesine rağmen Gökçek'in ısrarla konuşmasının nedeniyle ilgili Ankara kulislerinde yapılan yorumlar arasında en uç ve dikkat çekeni şöyle: "Gökçek, tutumunun Özhaseki'ye zarar verdiğinin farkında. Stratejisini, siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına vermeleri için son gün olan 19 Şubat takvimine göre belirleyen Gökçek, bu süre zarfında AK Parti'ye, 'Özhaseki yarışı kazanamaz, bırakın tekrar aday olayım' diyecek. Yıllardır Gökçek'le aynı saflarda siyaset yapan tecrübeli isimler, 'Söz konusu olan Melih Gökçek ise hiçbir şey bizi şaşırtmaz' diyorlar."