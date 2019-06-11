Gündem yaratacak iddia: 2 milyon göçmen daha Türkiye'ye gelebilir

SURİYE ordusu İdlib'de Rusya'nın desteğiyle hava saldırıları ve kara operasyonu yürütüyor. Bu operasyonlar şimdiden onbinlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, ''Kaygımız, bunun devam etmesi, sayıların artması ve çatışmaların yoğunlaşması halinde gerçekten yüzbinleri, bir milyonu hatta iki milyonu Türkiye sınırında görebilecek olmamız'' dedi. Nisan'dan bu yana devam eden saldırı özellikle İdlib'in güneyinde, Hama ve Lazkiye arasındaki bölgede yoğunlaşıyor. Bunlar Devlet Başkanı Beşar Esad ve isyancılar arasında geçen yazdan bu yana görülen en şiddetli çatışmalar.

'ANLAŞMA DEVRE DIŞI'

Moumtzis, Cenevre'de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada bölgede insani krizin tırmandığını ve Türkiye'yle Rusya arasında yapılan çatışmasızlık anlaşmasının artık fiili olarak devre dışı kaldığını öne sürdü. Moumtzis, ''Sivillerin yaşadığı bölgelerde, yerleşim yerlerinde ve kentlerde, hastane ve okulları hedef alan ya da etkileyen bir saldırı görüyoruz ve bu uluslararası insani yardım kanunlarına aykırı'' diye konuştu. Moumtzis'e göre yardım organizasyonları saldırılarda hedef olmamak için konumlarını taraflarla paylaşıyor. Ancak hastanelere düzenlenen saldırıların ardından birçok yardım çalışanı artık buna da güvenemiyor. ''Yaşanan tam bir felaket'' diyen Moumtzis, ''İnsanlık hatırına artık buna bir müdahale edilmeli'' ifadesini kullandı. BM bu yıl Suriye'de insani yardım faaliyetleri için 3.3 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi. Bağış sözlerine rağmen bu rakam 500 milyon dolarda kaldı.