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Günde 3 km duvar örüldü!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Suriye sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarında sona gelindi

Günde 3 km duvar örüldü!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Suriye sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarında sona gelindi

02 Ekim 2017 Pazartesi 09:09
Günde 3 km duvar örüldü!
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OLDUKÇA zor ve tehlikeli bir çalışma yaptıklarını kaydeden TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Terör örgütlerinin artan faaliyetleri ve kontrolsüz geçişler nedeniyle ülkemizin 911 kilometrelik Suriye sınırında güvenlik çok önemli hale gelmiştir. İdare olarak güvenlik duvarının 711 kilometrelik bölümünü inşa ediyoruz. Gerek arazi koşulları, gerek mayınlı arazilere rağmen güvenlik duvarının tamamını bitirme aşamasına geldik. Güvenlik duvarının tamamlanması ile sınırımız daha güvenli hale gelecek” dedi.

Dünyada üçüncü

Sınırda olağanüstü ve tehlikeli bir çalışma yaptıklarını belirten Turan, “Mayınlı arazilerin olması ve diğer etkenler işimizi daha da zorlaştırıyor. Buna rağmen büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Sınır duvarımızı bitirme aşamasına geldik. Çok kısa bir süre sonra sinir duvarımızı bitirip sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz” diye konuştu. Güvenlik duvarının Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü olacağını belirten Turan, şu bilgileri verdi: “Sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklarda duvarların üzerlerine jiletli tel de çekiliyor. Neredeyse her gün 2,5-3 kilometre duvar ve yol yaparak ilerliyoruz.”

Sökülüp taşınabilir

Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolu ve gözetleme kulesi inşa ettiklerini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Güvenlik duvarı prefabrik olarak üretildi. Güvenlik sorunu ortadan kalktığında duvarları taşıyıp başka bölgelerde istediğimiz amaçla yeniden kullanabiliriz. Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa ediliyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TokiSuriye Sınırı
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