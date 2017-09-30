Gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları 61 plakalı otomobilde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 3 bin 300 paket sigara ile yine gümrük kaçağı 201 şişe votka ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.