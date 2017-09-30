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Gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

Samsun’da bir otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 300 paket sigara ile 201 şişe votka ele geçirildi

Gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

Samsun’da bir otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 300 paket sigara ile 201 şişe votka ele geçirildi

30 Eylül 2017 Cumartesi 21:05
Gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
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EDİNİLEN bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları 61 plakalı otomobilde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 3 bin 300 paket sigara ile yine gümrük kaçağı 201 şişe votka ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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SamsunKaçakçılıkSigaraİçkiGümrük Kaçağı
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