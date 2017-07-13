Gülüç’te Resul Dindar konseri

GÜLÜÇ Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali dün akşam konserlerle gerçekleştirildi. Gündüz yapılan sünnet eğlencesi ile başlayan festival akşam ise yerel Orkestra Şinanay konseri ile devam etti. Etkinlikte Grup Gamsız Band konserinin ardından yerel sanatçılardan Neray sahne aldı. Hayranlarını şarkılar ve yerel oyun havaları ile coşturan Neray’a konser sonunda Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Çevik tarafından teşekkür plaketi ve hediyeler verildi.

Festivalin finalinde sahne alan Karadenizli sanatçı Resul Dindar, söylediği duygusal parçalarla hayranlarını unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman söylediği hareketli parçalarla hayranlarını coşturan Dindar, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Konser sonunda Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş tarafından Resul Dindar’a teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler verildi.