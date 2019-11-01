Gülse Birsel "Özür dilerim" deyip istifa ettiğini duyurdu

HÜRRİYET gazetesinin yazarı, senarist ve oyuncu Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hürriyet'ten ayrıldığını açıkladı. Birsel istifa paylaşımında, "Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim." dedi.

"OKUYUCULARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Hürriyet gazetesinde istifa ettiğini sosyal medya platformu Twitter'daki kişisel hesabında duyuran Gülse Birsel, paylaşımında, "Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler" ifadelerini kullandı. Birsel'in istifa ettiğini duyurduğu paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

GÜLSE BİRSEL KİMDİR?

Gülse Şener (Birsel) 11 Mart 1971, İstanbul doğumlu, Türk gazeteci, yazar, oyuncu, sunucu, senarist ve yapımcıdır. Gülse Birsel lise eğitimini Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde üniversite eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini sürdürürken gazeteciliğe merak sarmış ve ktüel dergisinde muhabir olarak çalışmıştır.1994 yılında New York, Colombia Üniversitesi'nde master yapan Birsel 1996 yılında Türkiye'ye dönmüştür. Atv ekranlarında yayınlanan g.a.g.'ın metin yazarlığı ve sunuculuğunu yapan Gülse Birsel Aralık 2001 yılında Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2003 yılında "Gayet Ciddiyim" 2004 yılında "Hala Ciddiyim!" adlı iki kitap çıkarmıştır. A TV'de yayınlanan ve kısa sürede fenomen olan "Avrupa Yakası" dizisinin senaristliği yapan Gülse Birsel ayrıca oyuncu kadrosunda yer almıştır. Bir çok dizi ve film projelerinde yer alan Gülse Birsel gazetelerde yazarlık da yapmıştır. 1999 yılından beri Murat Birsel ile evlidir.