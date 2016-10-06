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Gülen'in Ünal'a açtığı davalara ret

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" iddiasıyla AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal aleyhine açtığı manevi tazminat davaları reddedildi

Gülen'in Ünal'a açtığı davalara ret

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" iddiasıyla AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal aleyhine açtığı manevi tazminat davaları reddedildi

06 Ekim 2016 Perşembe 14:51
Gülen'in Ünal'a açtığı davalara ret
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ANKARA 22. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Ünal'ın avukatı  Tuğba Sağlam Eker katıldı. Mazeret bildirmeyen Gülen'in avukatları ise duruşmada  bulunmadı. 
Avukat Eker, müvekkilinin dava konusu ifadelerinde haklı olduğunu  belirterek, "İfade ettiklerinin görünür gerçekler olduğu 15 Temmuz darbe  girişimiyle de bir kez daha ispatlanmıştır" dedi. Eker, davanın reddine karar  verilmesini talep etti. 
Mahkeme Başkanı İlvan Çağlar Uysal, Gülen'in yerinde görülmeyen  talebini içeren davanın reddine karar verdi. 
Dava konusu 
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, halen firari olan avukatı Nurullah  Albayrak aracılığıyla AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal'ın, 31 Mart  2015'teki Twitter hesabından "Milletin seçilmiş iktidarına karşı, DHKP-C, Esed,  Mason Gülen, PKK dahil her aracı meşru gören zihniyete geçit verirsek yazıklar  olsun bize!" paylaşımı nedeniyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. 
Ayrıca Ünal'ın 14 Temmuz 2015'teki Twitter hesabından "Türkiye'yi CHP,  AYM ve Fetullah Gülen isimli vatan haini terör örgütü lideri birlikte mi  yönetecekler, yoksa millet mi yönetecek?" paylaşımı nedeniyle de 50 bin liralık  manevi tazminat davası açmıştı. 
Gülen'in avukatı aracılığıyla açtığı toplam 100 bin liralık manevi  tazminat davalarının başvuru dilekçelerinde, Ünal'ın paylaşımlarında Gülen'in  kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddia edilmişti.
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Son Güncelleme: 06.10.2016 16:02
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Gülenin Ünala Açtığı Davalara RetAnkara 22. Asliye Hukuk MahkemesiFetullahçı Terör ÖrgütüFetullah GülenAK Parti
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