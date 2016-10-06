Gülen'in Ünal'a açtığı davalara ret

ANKARA 22. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Ünal'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker katıldı. Mazeret bildirmeyen Gülen'in avukatları ise duruşmada bulunmadı.

Avukat Eker, müvekkilinin dava konusu ifadelerinde haklı olduğunu belirterek, "İfade ettiklerinin görünür gerçekler olduğu 15 Temmuz darbe girişimiyle de bir kez daha ispatlanmıştır" dedi. Eker, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı İlvan Çağlar Uysal, Gülen'in yerinde görülmeyen talebini içeren davanın reddine karar verdi.

Dava konusu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, halen firari olan avukatı Nurullah Albayrak aracılığıyla AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal'ın, 31 Mart 2015'teki Twitter hesabından "Milletin seçilmiş iktidarına karşı, DHKP-C, Esed, Mason Gülen, PKK dahil her aracı meşru gören zihniyete geçit verirsek yazıklar olsun bize!" paylaşımı nedeniyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Ayrıca Ünal'ın 14 Temmuz 2015'teki Twitter hesabından "Türkiye'yi CHP, AYM ve Fetullah Gülen isimli vatan haini terör örgütü lideri birlikte mi yönetecekler, yoksa millet mi yönetecek?" paylaşımı nedeniyle de 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Gülen'in avukatı aracılığıyla açtığı toplam 100 bin liralık manevi tazminat davalarının başvuru dilekçelerinde, Ünal'ın paylaşımlarında Gülen'in kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddia edilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.