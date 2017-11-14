Gülen onaylı senaryolar!

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığının bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında örgütün “Gürcistan ve entelektüel yapılanması”na yönelik operasyonda tutuklanan tiyatrocu Ömer Pekin’e ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Demirci’nin üstü

Senaryosunu kendisinin yazdığı “Ortaya Karışık” adlı oyunu komedyen Atalay Demirci ile birlikte örgütün “Al-i Heyet” olarak adlandırdığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Barbaros Kocakurt ve Ekrem Dumanlı’nın da bulunduğu Pensilvanya’daki bir salonda sahnelediği belirlenen Pekin’in, örgüt hiyerarşisinde Atalay Demirci’nin üstü pozisyonunda olduğu ileri sürüldü.

Pensilvanya’da oynanan oyunun daha sonra “Kuklagiller” ismiyle TRT ve bir özel televizyon kanalında FETÖ’nün girişimleriyle yayınlatıldığı tespit edilirken, Pekin’in, Gülen’in hayatından bir kesitin anlatıldığı “Eşrefpaşalılar” isimli filmde rol aldığı ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlendi.

Gizli tanığın verdiği ifadelerde, “Ortaya Karışık” ve “İstasyon” gibi oyunların ilk olarak Gülen’in izlediği bilgisi yer aldı. Gülen’in onay vermesi durumunda Türkiye’nin çeşitli illerine turneler düzenlendiği ve bu oyunların özellikle örgütün okullarındaki öğrencilere gösterildiği ileri sürüldü.