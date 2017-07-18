Gülen'in seccadeyi çiğneyerek verdiği mesaja hükümetten ilk yorum!

BAKANLAR Kurulu toplantısına verilen arada basın toplantısı düzenleyen Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Wall Street Journal'e verdiği röportajın sıradan bir röportaj olmadığını, röportajda kullanılan fotoğrafın da sıradan bir fotoğraf olmadığını söyledi.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

NE HALT ETTİĞİ GAYET AÇIKTIR

Sıradan bir insan FETÖ'nün vermek istediği mesajdan ve yayımlanan fotoğraftan ne yapmak istediğini anlar ve ne halt ettiği gayet açıktır.

O röportaj asla sıradan bir röportaj değildir, arkasındaki o fotoğraf asla sıradan bir fotoğraf değildir. Çok açık bir şekilde sürekli mevzi kaybeden, darmadağınık olan üyelerine moral aşılamaya çalışan ve üstü kapalı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne tehdit içeren sözler var. Herkes gördü. Bizim de dolayısıyla ABD'den bizim isteğimizin ne kadar meşru olduğu ortaya çıktı.

AMERİKALILARIN DA BUNU GÖRMESİ LAZIM

Eli kanlı örgütün başı oradan Türkiye'yi tehdit etmesi hiç bir şekilde kabul edilemez. Amerikalıların da o fotoğrafı bir kez daha görüp bunu anlaması lazım. Biz Amerikalı yetkililere şunu söylüyoruz: Müttefiklik, dostluk bu adamı derhal derdest edip tutuklamayı gerektirir. Ama siz diyorsanız bu bir 'hukuk sürecidir' o zaman oradaki faaliyetlerini kısıtlayın. Ev hapsine alın ve Türkiye'ye karşı haince tehditlerini ortadan kaldırın.