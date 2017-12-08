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Gülen'in ininden yeni kareler! İşte en büyük tutkusu

"Tek ceketim var, bir odada yaşıyorum." diyen FETÖ elebaşı Gülen'in evinin görüntülerinde, lüks bir hayat sürdüğü görülüyor. En büyük tutkusu ise yüz binlerce dolarlık lüks arabalar

Gülen'in ininden yeni kareler! İşte en büyük tutkusu

"Tek ceketim var, bir odada yaşıyorum." diyen FETÖ elebaşı Gülen'in evinin görüntülerinde, lüks bir hayat sürdüğü görülüyor. En büyük tutkusu ise yüz binlerce dolarlık lüks arabalar

08 Aralık 2017 Cuma 15:52
Gülen'in ininden yeni kareler! İşte en büyük tutkusu
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki evinden yeni görüntüler ele geçirildi. Pensilvanya'nın Saylorsburg kentinde Lohmann Rd, 18353 adresinde bulunan 400 dönümlük çiftliğin fotoğraflarında Gülen'in sohbetlerini yaptığı toplantı salonu, yürüyüş yaptığı alanlar ve çiftliğin içindeki diğer özel bölümler yer alıyor.

EN YAKIN KURMAYI VE DOKTORU DA KAREDE

Fotoğraflarda Gülen'in çiftlikteki karargâhında dolaştığı anlar da bulunuyor. Karelerde Gülen'in en yakın kurmayları olan Cevdet Akyol ve doktoru da yer alıyor.

LÜKS YAŞAMI DİKKAT ÇEKTİ, MAKAM ARACI PORSCHE

İlk kez yayınlanan fotoğraflarda Gülen'in çiftlikteki lüks yaşamı da dikkat çekiyor. Gülen'in özel karelerinin de bulunduğu fotoğraflarda örgüt elebaşı, Porsche Cayenne marka aracı makam arabası olarak kullanıyor.
ÖRGÜTSEL TOPLANTILARI YAPTIĞI KOZMİK ODASI VAR

Teröristbaşının ikamet ettiği binada farklı amaçlarla kullanılan odalar da bulunuyor. Fetullah Gülen, aralarında Cevdet Türkyolu'nun da bulunduğu yakın kurmaylarıyla yaptığı dar kapsamlı örgütsel toplantıları ufak ve korunaklı kozmik odada gerçekleştiriyor. Daha büyük boyuttaki salonda ise genel sohbet toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılara Türkiye'den gelen ziyaretçiler de iştirak ediyor.

MİSAFİR ODASINDA İSTANBUL MANZARASI

FETÖ'nün evinde ana binada bir misafir odası bulunuyor. Odanın duvarında ise pencereyi andıran bir İstanbul manzarası resmi asılı duruyor.
ZİYARETÇİSİ BOL, 24 SAAT YEMEK PİŞİYOR

Pensilvanya'daki terör yuvasının ziyaretçisi bol. Gelen giden herkesi doyurmak için mutfakta 24 saat kazanlarla yemek pişiriliyor.
YÜZ BİNLERCE DOLARLIK LÜKS ARABALARI VAR

"Hayatım boyunca yokluk çektim" diye milleti kandıran FETÖ'nün kapısında yüzbinlerce dolarlık lüks arabalar bekliyor.

Gülen, çiftlikte gezinirken ve seyahatlerinde 300 bin euro'luk Porsche Cayenne jeep'i tercih ediyor. Sağ kolu Cevdet Türkyolu da bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Malikanenin en büyük salonu birbirinden değerli mobilyalarla döşendi. Türkiye'ye yönelik ihanet planlarını yapan örgüt üyeleri, beddua seanslarını da burada düzenledi.
TARİKAT KAMPI

Saylorsburg'daki çiftlik, daha önce bir Katolik tarikatı olan Cizvitler'e aitti ve Cizvit Tarikatı'nın yaz kampı olarak kullanılıyordu. 1993 yılından sonra Fetullahçılar'ın kontrolüne geçti. Kaynak Holding'e kayyum olarak atanan ve orada bir süre Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan İmran Okumuş, FETÖ Lideri Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki 400 dönümlük çiftliğin 2 milyon 40 bin dolara satın alındığını açıklamıştı. İmran Okumuş, FETÖ'nün ABD'deki çiftliğinin parasının 27 Temmuz 2016'da el koyulan Abdullah Katırcıoğlu'na ait bir şirketten gittiğini belirterek, "Yani Amerika'daki merkezin parası Türkiye'den gitmiştir. Burası 2005'te alınmış, ipotek konulmuş, sonrasında 17 Aralık 2015'te ABD'deki bir şirkete (Golden Generation Worship&Retreat Center) bağışlanmış" demişti.(Kaynak: Takvim)

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Reklamcılar DerneğiTürkiyePorscheGüncelFetullah Gülen
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