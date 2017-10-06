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"Gülen'in iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin, "Kısa bir süre önce sözleşmeler kapsamında bütün taahhütler yerine getirilmiştir. Yani şekli anlamda iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır." dedi

"Gülen'in iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin, "Kısa bir süre önce sözleşmeler kapsamında bütün taahhütler yerine getirilmiştir. Yani şekli anlamda iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır." dedi

06 Ekim 2017 Cuma 15:32
"Gülen'in iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır"
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ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin "Kısa bir süre önce sözleşmeler kapsamında bütün taahhütler yerine getirilmiştir. Yani şekli anlamda iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır. Olası bir neden olması halinde iadesi zaten mümkündür. Bütün deliller, klasörler Amerika makamlarına  ulaştırılmıştır. Şu an bir hukuk devletine, 'demokrasiyi merkeze aldığını' ifade eden her ülkeye yakışan bunun gereğini yapmaktır. Biz de ABD'den Türkiye'deki 250 cana kıymış ve bu mahkeme kararlarıyla da belgelenmiş, delili olan bu terör örgütü elebaşının iadesini istiyoruz." dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ Bİ KARARDIR"

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasındaki kararlara ilişkin açıklama yapan Gül, "Çok önemli bir karardır. Bu kararın neticesinde örgütün de büyük bir çözülme içerisinde olduğunu ve rüyalarla, birbirlerine farklı şeylerle tarihler vererek gaz verenlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar ciddi bir devlet olduğunu görmeleri açısından da önemli bir gelişme diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit GülFetöFetullah Gülen
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