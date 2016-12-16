Gülen'in doktoru Profesöre kırmızı bülten

BOLU Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, kentte yürütülen FETÖ PDY soruşturmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Yurtseven, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 700 kişi hakkında işlem yapıldığını, örgütün Bolu'daki profilinin yüzde 80'nin ortaya çıkarıldığını söyledi. Yurtseven şöyle dedi:

"Soruşturmanın dibine kadar gideceğiz. Dosyaları bölüp en kısa sürede iddianameleri hazırlamak istiyoruz. Halen soruşturmalar devam ediyor. Dosyalarda bazı eksiklikler var ve onları tamamlamak için yoğun mesai harcıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 250 kişi tutuklandı, 250 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 120 kişi serbest bırakıldı ve 80 şüpheli de firari durumda."

YÖK BURSUYLA ABD'YE GİTMİŞ

Yurtseven, firarda olanların içinde kırmızı bülten çıkarılan ve İnterpol aracılığıyla aranan isimler olduğunu da söyledi. Başsavcı Yurtseven, kırmızı bülten çıkarılanlardan birisinin de FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in doktoru ve örgütün Batı Karadeniz İmamı olduğu iddia edilen Kardiyolog Prof. Dr. Mehmet Yazıcı olduğunu belirtti. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), AİBÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı'yken üniversitenin imkanlarını kullanarak ABD'ye gittiği iddia edilen Mehmet Yazıcı ile ilgili geçen Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Mehmet Yazıcı'nın 10 Ağustos 2013 tarihinde 3 ay süre ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan aldığı bursla ABD'ye gittiğini, rektörlük tarafından 2 kez 2 aylık yıllık izin taleplerinin uygun görülmemesi üzerine istifa ettiğini bildirmişti.

CEZAEVİ ÇATISINDAKİ NOTA SORUŞTURMA

Başsavcı Yurtseven, geçen ay Bolu F Tipi cezaevi'nin çatısında bulunan, 'Komutan F.E. Adli İmam' imzalı, 'Öncelikle Mehdi hazretleri ve Allah yar ve yardımcımız olsun. Hiç merak etmeyin 22 Kasım'da beklenen suikast gerçekleşecek ve yeni hükümet tarafımızdan kurulacak. Gizlenen dava arkadaşlarımız elbette bunu CIA'nın desteğiyle başaracaklardır' şeklindeki notla ilgili de soruşturma başlattıklarını açıkladı. Yurtseven, şunları söyledi:

"Bunu kimin yazdığıyla ilgili, notun bulunduğu çatının yakınındaki koğuşlardaki mahkumların yazı ve imza örneklerini aldık. Örgüt içeride ve dışarıda halkı kandırmaya çalışıyor. Cezaevindeki örgüt üyelerinin de başlarını dik tutmaya çalışıyorlar. Böyle işler yapıyorlar. Ben bu notun FETÖ PDY örgüt üyeleri tarafından yazıldığını düşünmüyorum. Bizleri yanıltmak ve başka konulara yönlendirmek için de yapılmış olabilir."

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