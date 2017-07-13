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Gülen ile görüşmedim diyen Gül'e FETÖ'den şok yanıt!

Fetullah Gülen'in ziyaret iddiasını yalanlayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Pensilvanya'dan yanıt geldi

Gülen ile görüşmedim diyen Gül'e FETÖ'den şok yanıt!

Fetullah Gülen'in ziyaret iddiasını yalanlayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Pensilvanya'dan yanıt geldi

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:28
Gülen ile görüşmedim diyen Gül'e FETÖ'den şok yanıt!
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FETÖ lideri Fethullah Gülen dün, ABD'li radyo kanalı NPR’den Robert Siegel’e bir röportaj vermiş ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisini ziyaret ettiğini söylemişti. 11. Cumhurbaşkanı iddiayı yalanladı ama Pensilvanya'dan Gül'e yanıt geldi:‘Birbirinizi çok özlemişsiniz!..’ dediğini hatırlatmam sayın Gül’ün hafızası için yeterlidir.
Fetullah Gülen'in 'eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisini ziyaret ettiği' iddiasına ilişkin Gül açıklama yapmış ve "Görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır" demişti. Bunun üzerine Gülen’in sağ kolu Osman Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden Gül’e yanıt verdi.
 Gülen'in sağ kolu Gül'e yanıt verdi: Birbirinizi çok özlemişsiniz!..’ dediğini hatırlatmam sayın Gül’ün hafızası için yeterlidir
Uzun bir yanıt paylaşan Osman Şimşek, “Bunca sene sonra -Hocaefendi’yi tekzip değil, aslında- kendilerini inkar edişlerini mantıkla izahın imkanı yok. Belki beraber geldikleri Fehmi Koru’nun Hocaefendi ile sarılmalarını seyredince ‘Birbirinizi çok özlemişsiniz!..’ dediğini hatırlatmam sayın Gül’ün hafızası için yeterlidir. Şayet bu kafi değilse, mekanımıza dair bazı hususları anımsamaları da faydalı olabilir” 

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah GülFetöFethullah Gülen
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