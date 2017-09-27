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Gülen'den mendil getiren 'büyük abi'ye 6 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kağıt mendilini 'Erzurum kasası'na getiren 'büyük abi' olarak nitelendirilen Erdal Şenetiler, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gülen'den mendil getiren 'büyük abi'ye 6 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kağıt mendilini 'Erzurum kasası'na getiren 'büyük abi' olarak nitelendirilen Erdal Şenetiler, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:13
Gülen'den mendil getiren 'büyük abi'ye 6 yıl hapis
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FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Erdal Şenetiler, 9 Mayıs 2016 günü tutuklanarak cezaevine konuldu. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan Erdal Şenetiler hakkında hazırlanan iddianamede, Erzurum'daki örgüt yurtlarında kalan öğrencilerin ifadelerine yer verildi. Yurtta kalan öğrenci ifadesine göre haftanın belirli günlerinde 'önemli abi' olarak sohbet yapan kişinin Erdal Şenetiler olduğu belirlendi.
 
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski öğretmen Erdal Şenetiler'in örgütün 'Erzurum kasası' olarak bilenen 'Habbab Hoca' lakaplı Ünal Üneş'e, örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in kağıt mendilini ABD'den getirdiği de iddianamede yer aldı. Buna göre, başka bir FETÖ/PDY davasında ceza alan Sevilay Üneş'in evinde yapılan aramada 'Muhterem Habbab Hocama verilecek, Gön: Erdal Şenetiler (ABD hediyesi)' yazılı beyaz zarf içerisinde beyaz kağıt mendil ele geçirildi. Yine başka bir FETÖ davasının firari sanığı olan Ünal Üneş'in eşi olan Sevilay Üneş'in evinde ele geçirilen mektuba el konuldu.
 
'ÖRGÜT LİDERİNİN TALİMATLARINI YÜRÜRLÜĞE KOYAN KİŞİ'
 
İddianamenin 'hukuki değerlendirme' kısmında, "Ele geçen kağıt mendilin 'ABD hediyesi' ibaresi taşıması, mendilin FETÖ/PDY silahli terör örgütü kurucusu Fethullah Gülen'den geldiği ve aracının şüpheli Erdal Şenetiler'in olduğu anlaşılmaktadır. Şüpheli ABD'de bulunan örgüt lideri ile görüşen, örgüt liderinden hediye getiren, örgüt liderinin talimatlarını ülkemizde yürürlüğe koyan kişilerdendir. Şüphelinin ABD'de bulunan örgüt lideri ile olan ilişkisi, şüphelinin tanık anlatımlarında 'büyük abi' olarak bilinmesi, örgüte ait banka hesap hareketleri, yurt dışına çıkış ve ByLock kayıtları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi olduğu anlaşmıştır" denildi.
 
 Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında son sözü sorulan Erdal Şenetiler, "Bir diyeceğim yok" dedi. Mahkeme heyeti, Şenetiler'in eylemlerinin üyelik aşamasında kaldığı kanaatine vararak sanığı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Erdal Şenetiler'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
FetöFetullah GülenErzurumErdal Şenetiler
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