Gülen'den aldığı 1 doları bakın kaç paraya satmış

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün yüksek yargı yapılanmasında “Danıştay abisi” olarak bilinen eski Danıştay üyesi hakkında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütünü yönetme” suçlamasıyla fezleke hazırladı. 2011 yılında Danıştay’a atanan Tutar, darbe girişiminin ardından tutuklandı. Hala tutuklu bulunan Tutar hakkında hazırlanan fezleke, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

YARGIYI SİLAHA DÖNÜŞTÜRDÜ

2011 yılında büyük çoğunluğu örgüte mensup 160 hakim ve savcının Yargıtay, 51 kişinin de Danıştay üyeliğine seçildiği hatırlatılan fezlekede, örgütün yargıyı silaha dönüştürdüğüne dikkat çekilerek, “Yüksek yargıdaki değişimle örgütün elindeki bu silah ülkedeki en güçlü silah haline gelmiştir” değerlendirmesi yapıldı. Örgütün verdiği talimat doğrultusunda örgütün amacına uygun olarak Danıştay’da kararlar verildiğine işaret edilen fezlekede, yapılan tüm bu hukuksuz işlemlerin sorumlusunun Galip Tuncay Tutar olduğu anlatıldı. Tutar’ın, FETÖ’nün yargı yapılanmasında yönetici pozisyonda olduğu belirtilirken, örgütün amacını gerçekleştirmek kastı ile kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen davalara zemin sağladığı, örgütün deşifre olmasını engellemek , örgüt mensupları hakkında soruşturmaların bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla diğer örgüt yöneticileriyle birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği ifade edildi.

PENSİLVANYA dolarI

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında birçok örgüt üyesinin üzerinden çıkan ve örgüt delili sayılan 1 dolara ilişkin önemli bir ayrıntı fezlekede yer aldı. 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra baş terörist Fetullah Gülen’i ziyarete giden Galip Tuncay Tutar’ın ABD’den gelirken 1 dolar getirdiği, bu dolarları da 50 dolar karşılığında örgüt üyelerine dağıttığı vurgulandı. FETÖ’den yargılanan eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir, ifadesinde Tutar’ın cebinden çıkardığı 1 doları kendilerine gösterdiğini, grup içerisinde bulunan bir kişinin de bu parayı 50 dolar vererek aldığını anlattı. Yine Eyidemir’in ifadesine göre Tutar, Danıştay üyelerin eşlerinin ne iş yaptığını, çocuklarının hangi okulda okuduğunu, nelerden hoşlandığını ve mevki durumunun ne olduğuna ilişkin bilgileri bilgisayarında depoladı.