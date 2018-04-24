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Gül'ün hemşehrisi SP'li yöneticiden Ankara kulislerini sallayan iddia!

Saadet Partisi'nin Kayseri'deki etkili bir ismi, "CHP ile SP, Sayın Gül'ün adaylığı konusunda hemfikir. Ancak Meral Hanım ortak adaylık konusunda ikna olmadı." dedi

Gül'ün hemşehrisi SP'li yöneticiden Ankara kulislerini sallayan iddia!

Saadet Partisi'nin Kayseri'deki etkili bir ismi, "CHP ile SP, Sayın Gül'ün adaylığı konusunda hemfikir. Ancak Meral Hanım ortak adaylık konusunda ikna olmadı." dedi

24 Nisan 2018 Salı 12:01
Gül'ün hemşehrisi SP'li yöneticiden Ankara kulislerini sallayan iddia!
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CUMHURBAŞKANLIĞI adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül konusunda, Kayseri'deki aile yakınları sessizliklerini korurken, Saadet Partisi'nin Kayseri'deki etkili bir ismi, "CHP ile SP, Sayın Gül'ün adaylığı konusunda hemfikir. Genel Başkan yardımcımız Atik Ağdağ, birebir görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Meral Hanım ortak adaylık konusunda ikna olmadı" dedi.

"İTTİFAKIN ADAYI ABDULLAH GÜL OLACAK" İDDİASI

Erken seçimin 24 Haziran'da yapılması kararıyla beraber, başta CHP olmak üzere, İYİ Parti ve SP'nin cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı merakla bekleniyor. İttifak arayışları sürerken, "CHP'nin kurmaya çalıştığı ittifakın adayı Abdullah Gül olacak" iddiası da gündeme geldi.

CHP SICAK BAKIYOR, AKŞENER İKNAYA ÇALIŞILIYOR

 Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan isminin açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yöneticisi, "Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir. Ancak şu anda Meral Hanım cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı. Kendisi ikna edilmeye çalışılıyor. Abdullah beyin adaylığı girişimlerimizi genel başkanımız Temel Bey'in yanı sıra birebir genel başkan yardımcımız Atik Ağdağ yürütüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım da 'Evet' derse, ortak adaylık konusunda Sayın Gül ikna olur" diye konuştu.

KAYSERİ'DEKİ AİLE YAKINLARI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bu gelişmeler olurken, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri'deki dünürü, Refah Partisi eski milletvekili Şaban Bayrak ile halen bir iş gezisi için yurt dışında bulunan kardeşi Macit Gül, İstanbul'da bulunan Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını, gelişmeleri medyadan izlediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiCHPSPAnkara Kulisleri
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