Gül o soruya yanıt verdi

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 'Siyasette intifada başlatacak mısınız' sorusuna 'Çok güzel soru sordun bravo. Tebrik ediyorum seni' yanıtını verdi. Gül, siyasete dönüp dönmeyeceğiyle ilgili olarak da net konuştu "Şu anda aktif siyasetin içerisinde olmayacağım" dedi.

İşte Gül'ün açıklamalarından satır başları:

SORU: Sayın hanımefendi çankaya köşkünden ayrılırken intifadayı ben başlatacağım demişti. Siyaseten önümüzdeki günlerde intifada başlatacak mısınız?





Çok güzel soru sordun bravo. Tebrik ederim seni.





SORU: Sizin siyasete dönmeniz konusunda açıklamalar yapıldı. Siz ne diyeceksiniz?

"TAMAMEN BİLGİM DIŞINDA"

Bu konuda bir düşüncelerimi sizinle paylaşayım. Önce benimle ilgili söylenenler yazılanlar tamamen bilgim dışımda. Arkadaşlarla oturup konuşmuşluğumuz bu konularla ilgili söz konusu değil. Ayrıca cumhurbaşkanlığı sürem bitip ayrılırken o günde bu tip sorunlar sorulmuştu, aktif siyasetle ilgili. O günkü söylediklerim, bugün de benim için geçerlidir. Şu anda böyle bir düşüncem yok. Sorulduğunda da hep söyledim. Şüphesiz ki ben Ak Parti'nin kurucusuyum. Bundan sonra da bütün birikimimi devletim milletim halkım için şüphesiz vermeye devam edeceğim. Yoksa sadece bunları kendime saklayacak halim yoktur.

"AKTİF SİYASETİN İÇİNDE OLMAYACAĞIM"