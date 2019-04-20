Gül'e açıkça soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,90 ve 92 yaşlarındaki iki dayısını ziyaret için geldiği İzmir'de, basın mensuplarının seçimlerden önce sıkça gündeme gelen "yeni parti" iddialarıyla ilgili sorularını yanıtlamadı.

DAYISININ ELİNDEN TUTARAK MERDİVENLERDEN ÇIKMASINA YARDIMCI OLDU

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hatay semtinde yaşayan dayıları Nazif Satoğlu (92) ve Ahmet Satoğlu'nu (90) ziyaret etmek için İzmir'e geldi. Gül, cuma namazını İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı. Beraberindeki dayısı Nazif Satoğlu'na elinden tutarak, merdivenlerden çıkması için yardım eden Abdullah Gül, ailesinin bir kısmının hala İzmir'de yaşadığını belirtti.

YENİ PARTİ İDDİALARINA İLİŞKİN SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialarla ilgili sorulara yanıt vermeyen Gül, "İki dayım var; Birisi Nazif Satoğlu, eski izmir il ticaret müdürlerindendir. Diğeri de Ahmet Satoğlu nöroloji profesörüdür. İkisi de çok şükür çok ileri yaştalar. Onları ziyarete geldim. Buralar bizim semtlerimiz. Eski hallerini bilirim. Burada evler yokken, bir dönem çocukluğum geçmişti. İlkokul dördüncü sınıfı burada okumuştum. Dolayısıyla aile ziyareti çerçevesinde İzmir'e geldim" dedi.