Gül'den yeni parti kuracağı konuşulan isimlere talimat!

YENİÇAĞ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, seçim sonrası yeni bir parti kurulacağı yönündeki iddiaya dair kulis yazdı. Takan "Kaynağımdan aldığım bilgiye göre, Gül 'Bir süre daha bekleyin' dedi. Parti kurmakta kararlı görünüyorlar. Ancak bir erteleme söz konusu" ifadesini kullandı.

Ahmet Takan, " Abdullah Gül, yine 'Bekleyin' dedi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Seçim sonrasında kaleme aldığımız bir yazıda, sonuçların, yeni parti kurma çalışmaları içinde olan malum çevrelerde moral bozukluğuna sebep olduğunu dile getirmiştim" dedi.

"PARTİ KURACAKLAR UZUN TOPLANTILAR YAPTI"

" Mansur Yavaş'ın Ankara'yı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması, millettin, AKP dışında parlak, dürüst ve güven veren yeni isimlere teveccüh etmesi canlarını pek sıkmış görünüyor" ifadesini kullanan Takan, şöyle devam etti:

"Bu seçim sonuçları, aynı zamanda milletin AKP içinden çıkacak yeni bir yapıya sıcak bakmadığını, kurtarıcı olarak göremediğinin de mesajı oldu. İstanbul'da sayım kavgası devam ederken, Abdullah Gül'ün etrafında yeni parti kurma çalışmalarını yürüten isimler uzun değerlendirme toplantıları yaptı."

"ALİ BABACAN LİDER OLACAK"

"Abdullah Gül'e yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre, yeni bir partide Ali Babacan'ın liderliği konusunda ağırlıklı çalışma kararı alındı. 'Ahmet Davutoğlu ne olacak' sorusuna gelince…. Verilen cevap, 'Ya Babacan'ın liderliğini kabul edecek ya da gidip kendi partisini kuracak'."

PARTİ NE ZAMAN KURULACAK?

"Gülcülerin partisi ne zaman kurulacak?.. 31 Mart seçimlerinin hemen sonrası için hazırlık yapıyorlardı. Kaynağımdan aldığım bilgiye göre, Gül 'Bir süre daha bekleyin' dedi. Hemen aklınıza şu soru gelebilir, 'Gülcüler parti kurmaktan vaz mı geçiyor'?.. Hayır… Parti kurmakta kararlı görünüyorlar. Ancak bir erteleme söz konusu. Gelişmeleri yakından takip edecekler!.."

"GÜL CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK"

"Seyre göre bir deklarasyonla kamuoyunun karşısına çıkacaklar, AKP'ye, tespit ettikleri sorunları sıralayıp çözmesi için zaman tanıyacaklar. Ve sonra da sonbahar ayları içinde yeni partiyi ilan edecekler. Tabii bu onların planı!.. Ufukta bir erken seçim bekleyip beklemediklerini sordum, Kaynağım, 'Yeni seçilen milletvekilleri özlük haklarını kazanmadan olmaz. En erken 2020 sonundan önce olmaz' yanıtını verdi. Abdullah Gül'ün yeni oluşumunda rolünü sorduğumda ise, 'Cumhurbaşkanı adayımız olacak' dedi."