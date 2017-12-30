Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere yanıt!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi. Gül'ün açıklaması şöyle: "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. "
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