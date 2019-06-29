'Gül, Davutoğlu'nu yeni partinin içinde kesinlikle istemiyor'

ALÇI yeni partinin temmuz ayında kurulabileceğini iddia etti. Alçı, Babacan'ın Davutoğlu ile aynı parti içinde olmaya sıcak bakarken; Gül'ün Davutoğlu'nu kesinlikle istemediğini söyledi. Alçı, geçtiğimiz hafta CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı İnce ile görüştüğünü, İnce'nin de 2023'e hazırlık yaptığını söyledi.

Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ali Babacan’ın yeni hareketiyle ilgili birçok kulis medyaya yansıdı ama bir konu hiç yansımadı. Partisinin ismi ne olacak?

Öğrendiğime göre bu hareketin ismi önce “Özgürlük ve Adalet Partisi” ya da “Özgürlük ve Refah Partisi” olarak konuşulmuş. Sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Refah Partisi ile herhangi bir benzerlik olmasın istenmiş.

Ardından “Özgürlük ve Hukuk Partisi” ortaya atılmış. Babacan’ın siyasi felsefesine ve mevcut toplumsal taleplere en uygun isim olarak bu düşünülmüş.

Diğer yandan yeni parti isminin kısaltmasıyla da çarpıcı olması isteniyor. Dolayısıyla başka öneriler üzerinde de konuşuluyor. Ama şu an en kuvvetli ihtimal bu."