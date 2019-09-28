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GSM şirketlerine verdiği ayarla Türk halkının duygularına tercüman oldu

Deprem sonrasında GSM operatörlerinin devre dışı kalmasını yorumlayan Fatih Altaylı, "Tam anlamıyla çuvalladınız. Tam anlamıyla rezil oldunuz" ifadelerini kullandı. Altaylı'nın açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GÜNDEM 27.09.2019, 10:29
GSM şirketlerine verdiği ayarla Türk halkının duygularına tercüman oldu
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HABERTÜRK ekranlarında yayınlanan 'Tek Tek Özel' programında İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, deprem sonrasında GSM operatörlerinin devre dışı kalmasına canlı yayında isyan etti.

"ŞU KADARCIK SALLANTIDA HEPİNİZ DEVRİLDİNİZ"

Vatandaşların saatlerdir telefonlarını kullanamamasının kabul edilebilir bir tarafı olmadığını vurgulayan Altaylı, "Şu kadarcık bir sallantıda hepiniz devrildiniz" dedi.

"TAM ANLAMIYLA REZİL OLDUNUZ"

Açıklamalarının devamında ifadelerini daha da sertleştiren Altaylı, "Yıllardır cebindeki parasını aldığınız halka çıkın bir açıklama yapın… Tam anlamıyla çuvalladınız. Tam anlamıyla rezil oldunuz" ifadelerini kullandı.

#deprem #gsm #fatih altaylı
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