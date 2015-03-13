Grip salgınına karşı dikkat

Özellikle son 10 gündür çocuklarda düşmeyen ve yüksek seyreden ateş, boğaz Ağrısı, halsizlik, iştahsızlık ve kas ağrısıyla grip salgını kendini gösteriyor. Grip ve nezlenin sık sık birbirine karıştırıldığını vurgulayan Çocuk Sağlığı Hastalıkları, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, soğuk havaların kabusu gripten nasıl korunmak gerektiğini açıkladı. Havaların soğuk olduğu dönemlerde ortaya çıkan nezle ve gribin genelde birbirine benzer bulgular gösterdiklerini belirten Doç. Dr. Antony, “Grip nezleye göre daha ağır seyreder ve grip sonrası özellikle bakteriyel enfeksiyonların tabloya eklenmesiyle bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir” dedi.

KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT!

Gribin hem ağır seyretme hem de komplikasyonlar geliştirme riskinin olduğu grubu Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, “Kalabalık ortamlarda bulunanlar, çocuklar, yoğun seyahat edenler, hamileler ve 60 yaş üzeri kişilerde, savunma sistemi zayıf kişilerde, kronik hastalığı olan kişilerde grip daha ağır geçiriliyor” diye konuştu. Doç.Dr. Akgül Akpınarlı Antony, gribe yakalandıktan sonra seyreden süreci şöyle anlattı: “Grip de, ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, kas ağrısı, titreme, halsizlik, yaygın vücut ağrıları olur. Çocuklar ve yaşlı kişilerde daha ağır seyreder. Grip tedavisinde özel virüs ilaçları ve belirtilere yönelik destekleyici tedaviler uygulanır. İyileşme süreci 1-2 hafta sürer. Etkili bir tedavi ile hastalık süresi kısaltılır ve yaşam kalitesi artırılabilir. Rahatlatıcı tedavi olarak ağrı kesiciler, bol sıvı tüketimi ve yatak istirahati önerilir.” Antony, hastalığın bulaşma yolları hakkında ise, “Hasta olan kişilerle aynı ortamlarda bulunmak, tokalaşmak, öpüşmek, yakın mesafede konuşmak, hapşırık ve aksırık ile dışarıya atılan vücut sıvılarıyla temas ve yine ellerimize bulaşan virüsler ile hastalık yakınımızdaki kişilere kolayca bulaşır” dedi.

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