Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları  kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün hava  destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin,  terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle  gri kategoride yer alan, sözde  Gabar cephesi  maliye kurye ve lojistik birim sorumlusu ve aynı zamanda sözde  Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu  tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.
 

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