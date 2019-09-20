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Gri listede yer alan terörist öldürüldü!
Bitlis'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı öğrenildi
GÜNDEM 20.09.2019, 17:15
BİTLİS Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, 17 Eylül'de gerçekleştirilen hava operasyonunda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Sipan Argeş kod adlı terörist Devrim Akbay olduğu tespit edildi.Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."
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