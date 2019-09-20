banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Gri listede yer alan terörist öldürüldü!

Bitlis'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı öğrenildi

GÜNDEM 20.09.2019, 17:15
Gri listede yer alan terörist öldürüldü!
banner404

BİTLİS Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, 17 Eylül'de gerçekleştirilen hava operasyonunda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği  belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Sipan Argeş kod adlı terörist Devrim Akbay olduğu tespit edildi.Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde  operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."
 

#bitlis #gri liste #terörist
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:37
Öğle 12:56
İkindi 16:23
Akşam 19:05
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545