Gözyaşları sel oldu! Oğlunun tabutunu böyle omuzladı

ÖNCEKİ gece tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki sanatçı Harun Kolçakiçin Teşvikiye Cami’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Kolçak’ın hayranlarının yanı sıra iş ve sanat dünyasında çok sayıda ünlü isim katıldı.

"EN SON BİR HAFTA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazına katılan Çelik Erişçi, Harun Kolçak’tan övgü ile bahsederek, “Çok zarif barışsever, bütün ülkeye her zaman sevgi üzerinden söylemi olan bunu da şarkıları ile aktaran bir sanatçı hepimizin başı sağ olsun. En son hastaneye yatmadan bir hafta on gün önce görüşmüştük. Hastane olmadığında daha iyiydi hastaneyi sevmiyordu. Moralle yürüyen bir hastalıktı. Hepimiz gücümüz yettiğince moralini yüksek tutmaya çalıştık. Dediğim gibi en yüksek morali albümüne karşı gösterilen ilgiden aldığını düşünüyorum. Son bir buçuk 2 yıllık süreç tamamen halkın duaları ile oldu. Hepimizin başı sağolsun” dedi.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ediz Hun, Allah’tan rahmet dileyerek, “Çok üzücü. Burada hep beraber onu uğurlayacağız. Allah babasına sabır versin çok zor bir durum. Yaşı da oldukça ileride şu anda yaşayan bir efsanedir babası. Yaşayan en büyüğümüzdür. Çok mükemmel ve zarif bir insandı. 62 yaş bugün için önemli bir yaş değil” diye konuştu.

"YAŞARKEN SEVGİMİZİ BELLİ EDELİM"

Sanatçı Ayşegül Aldinç, Kolçak'ın doğum günü için aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Aradığım zaman 'Doğum günüm iki gün önceydi.' dedi. 'Kutlu olsun o zaman.' dedim. O da bana yıldızlı kalp yolladı. İşte en son temasımız bu, sevdiklerine yollamış sonra bunu öğrendim. Gonca Vuslateri ve Asuman Dabak'a yollamış. Bir pastayla hatırlanmak istiyordu."

"ÇOK İYİ BİR MÜZİSYENDİ"

Mustafa Ceceli, 11 yıl önce Kolçak'la ilk müzik çalışmalarını yaptıklarını aktardı. Kolçak'ın daha önceleri Sezen Aksu'ya bas gitar çaldığını hatırlatan Ceceli, "Çok iyi bir müzisyendi. 2006'daki o albümde yaklaşık 2 ay kadar stüdyoda çalıştık ve kendisinden bir müzisyen olarak çok şey öğrendim. Hayata bakışı çok pozitifti. Pozitif bir hayatı vardı, insanları çok seviyordu, yaşamı seviyordu ve yaşama değer veriyordu" dedi.

BABA KOLÇAK'TAN EN ACI VEDA

Ünlü sanatçının cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından babası Eşref Kolçak'ın yaşadığı Bursa'nın Gemlik ilçesine getirildi. Gemlik Merkez Camii'ne getirilen Kolçak'ın cenaze törenine sevenleri akın etti. Tabutun yanında bulunan Kolçak'ın fotoğrafı ve tabutla fotoğraf çektirmek isteyen hayranları adeta sıraya girdi, zaman zaman gergin anlar da yaşandı.

Cenaze namazına katılan babası Eşref Kolçak, taziyeleri kabul ederken, duygu dolu anların yaşandığı törende sevenleri Kolçak için dualar etti. Ünlü sanatçı için kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinden helallik alındı. Oğlunun tabutunu omuzlayarak son yolculuğuna uğurlayan baba Eşref Kolçak, ayakta durmakta güçlük çekti.

Ardından ilçe mezarlığında bulunan aile kabristanındaki 7 yıl önce hayatını kaybeden annesi Özcan Kolçak’ın mezarının üzerine defnedilen usta sanatçı için gözyaşları sel oldu.