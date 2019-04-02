Gözler Böcek’in Alanya kararında

ALANYA’DA seçimin galibi Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Adem Murat Yücel olurken, Cumhur İttifakı’nın ortak Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Menderes Türel seçimleri kaybetti. Türel’in seçimi kaybedip CHP’li Muhittin Böcek’in kazanmasıyla gözler Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’daki Şube Müdürlüğü ile ASAT Müdürlüğü ve Toptancı Hali Müdürlüğü’ne çevrildi. 2014 yılından beri Alanya’da başarıyla görev yapan Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin’le, ASAT Alanya Müdürlüğü’ne geçtiğimiz aylarda atanan Mehmet Oral’ın durumu henüz netlik kazanmadı. Alanya’daki 102 mahallenin sorunlarını çok iyi bilen, özellikle 68 kırsal mahalleye hizmet götürülmesi noktasında ekibiyle birlikte önemli çalışmalara imza atan İlyas Şirin’in görevde kalması hayati önem taşıyor. Şirin’in yanı sıra İtfaiye Müdürlüğü döneminden bu yana Alanya’yı çok iyi bilen ASAT Alanya Müdürü Mehmet Oral ve Toptancı Hali Müdürü Halit Parlayüksel’in de görevlerinde kalması bekleniyor. Yeni atanacak müdürlerin Alanya’yı ve sorunları tanıyıp öğrenmesi için en az 2-3 yıl geçmesi gerektiğinden hareketle, görevleri sırasında Alanya halkı ile iyi ilişkiler kuran Şirin, Oral ve Parlayüksel’in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek tarafından kışın 300 bin, yazın 1 milyon nüfuslu Alanya’da herhangi bir sorun yaşanmaması adına yeni dönemde de değerlendirilmesi bekleniyor.