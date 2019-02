Gözler bedelli ücretinde: En az 12 bin lira

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bedelli askerliğe her yıl 145 bin kişinin başvurabileceğini ve bir aylık eğitim sonunda yükümlülerin askerliklerini tamamlamış sayılacakları bilgisini vermişti. Ancak bir yıl içinde başvuru sayısının 145 binden fazla olması durumunda nasıl bir eleme yapılacağı netleşmiş değil. 145 bini aşan rakamın bir sonraki yıl veya yıllara aktarılıp aktarılmayacağı da bilinmiyor. Sayının bir sonraki yıla aktarılması durumunda her yıl yükümlü sayısının katlanarak artabileceğine dikkat çekiliyor. Bedelli askerlik için ödenecek ücret üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.

BAŞVURU SAYISINA GÖRE ÜCRET

Kulislerde, bedelli askerlik için yurtdışında yaşayan Türklerin yararlandığı dövizli askerlik uygulamasındaki gibi 2 bin Euro (yaklaşık 12 bin TL) üzerinde durulduğu ancak yığılmanın önlenmesi için bedel miktarının 2 bin Euro’nun üzerinde olabileceği iddiaları dile getiriliyor. Bedel ücretinin başvuru sayısı da dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenebileceği de dile getirilen iddialar arasında.

ZORUNLU ASKERLİK 6 AY

Yeni askerlik sistemine göre yükümlüler halen 12 ay olan askerliği 6 ayda tamamlayabilecek. İsteyenler ise 6 ay daha ücret karşılığı askerlik yapabilecek. Ancak bu sürede ödenecek aylığın ne kadar olacağı da cevabı aranan sorular arasında. Ücretin asgari ücret veya biraz üzerinde olabileceği, askerlik görevini yapanlara sağlanan genel sağlık sigortasının, eş ve çocukları da kapsayabileceği ileri sürülüyor. Yeni sistemde bazı meslek gruplarına kolaylık sağlanması da bekleniyor. Üzerinde çalışılmaya devam eden yeni sistemde öğretmenlere, profesyonel sporculara, akademisyenlere, hâkim ve savcılara kariyerlerini etkilemeyecek şekilde askerliklerini yapabilmeleri için seçenekler sunulması planlanıyor.