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Gözler Baykal'ın tedavisinde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Ankara'daki İbni Sina Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor

Gözler Baykal'ın tedavisinde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Ankara'daki İbni Sina Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor

13 Kasım 2017 Pazartesi 21:48
Gözler Baykal'ın tedavisinde
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YAKLAŞIK bir ay yoğun bakım ünitesinde kalan Baykal'ı hemşehrileri yalnız bırakmıyor. Antalya'daki CHP'lilerin yanı sıra Baykal Ailesi'nin akrabaları ve yakın dostları da tecrübeli siyasetçiyi sık sık ziyaret ediyor. Her hafta birçok kişi otobüslerle Antalya'dan Ankara'ya giderek Deniz Baykal'ın eşi ve çocuklarına geçmiş olsun dileğinde bulunuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il başkanları da Baykal'a şifa dileklerinde bulundu.
'EN KISA SÜREDE AYAĞA KALKMASINI DİLERİM'
AKP Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Deniz Baykal'ın Türk siyaset tarihinde uzun yıllar yer aldığını ve ülkeye hizmet ettiğini söyledi. Sümer, "Sayın Baykal'ın yoğun bakıma alındığı ilk günden itibaren sağlık durumu ile ilgili bilgileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hemşehrisi olarak Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve bizler de takip ediyoruz. Baykal'ın bilincinin yerinde olduğu, iyiye doğru gidildiği bilgisi doktorları tarafından paylaşılıyor. En kısa sürede Baykal'ın sağlıkla ayağa kalkmasını, sevenlerine ve ailesine kavuşmasını dilerim" dedi.
'BU KEZ YAŞAMAK İÇİN İNAT EDİNİZ'
CHP İl Başkanı Mustafa Erdem de Baykal'ın çok talihsiz bir olay yaşadığını kaydetti. Baykal'ın sadece Antalya ve Türkiye'nin değil, dünya siyasetinin önderlerinden biri olduğunu anlatan Erdem, "Kendisini ziyaret ettiğimde anı defterine, 'İnat olduğunuzu biliyoruz, bu kez yaşamak için inat ediniz, sizi bekliyoruz' yazmıştım. Aramızda olmasını özlemle bekliyoruz. Aslında Baykal bir tarih, hem siyaset bilimci, ondan öğreneceğimiz çok şey var. Ülke ve partimize daha çok katkılar sunacağına inanıyoruz. Her şeyden önemlisi sağlığına kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.
'DENİZ BEY MİLLİ BİR İSİMDİR'
MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da Deniz Baykal'ın Türkiye'de yetişmiş önemli bir siyasetçi olduğunu belirtti. Baykal'a acil şifalar dileyen Aksoy, "Rabbim şifasını versin, ailesine bağışlasın. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Antalya deyince akla gelen önemli bir Türk siyasetçisidir. Deniz Bey milli bir isimdir, önemli adımları olmuştur. Onu görmezden gelemeyiz. CHP'ye sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiCHPBaykal
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