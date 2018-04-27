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Gözler 15:00'e çevrildi! Erdoğan, Destici ile görüşecek

Son Dakika! İttifak görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Destici ile saat 15.00'te bir araya gelecek

Gözler 15:00'e çevrildi! Erdoğan, Destici ile görüşecek

Son Dakika! İttifak görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Destici ile saat 15.00'te bir araya gelecek

27 Nisan 2018 Cuma 10:30
Gözler 15:00'e çevrildi! Erdoğan, Destici ile görüşecek
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.

İTTİFAK KONUŞULACAK

Erdoğan-Destici görüşmesi saat 15.00'te başlayacak.

Görüşmede, BBP'nin ''Cumhur İttifakı''na katılım konusunun konuşulması bekleniyor. Bilindiği gibi Destici daha önce yaptığı açıklamalarda ittifakta yer almak istediklerini dile getirerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BbpBüyük Birlik PartisiRecep Tayyip Erdoğan
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