Gözaltına alınan HDP Milletvekili Birlik serbest bırakıldı

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik , Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan bir davada ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle mahkemeden çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle bugün Şırnak'taki evinde gözaltına alındı. Şırnak Adliyesi'ne götürülen Birlik, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. HDP'li Birlik, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmış, 4 Ocakta yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

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