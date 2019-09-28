Göz gözü görmedi! Fabrikadaki gaz sızıntısı trafiği kilitledi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada gaz sızıntısı oluşmasıyla birlikte, çevrede gaz bulutu oluştu. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşadı.
KOCAELİ'NİN Kartepe ilçesinde kimyasal gazların üretiminin yapıldığı fabrikanın oksijen deposunda sızıntı meydana geldi. Sızıntıdan dolayı D-100 Karayolu üzerinde gaz bulutu oluştu. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı.
GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ
Oksijen deposunda yaşanan sızıntının ardından çevreye yayılan gaz, D-100 Karayolu üzerinde bulut oluşurdu. Oluşan gaz bulutu nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 2 metreye düşerken, D-100 Karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Fabrika yetkililerinin olaya müdahale edip sızıntının kaynaklandığı noktadaki arızayı gidermesiyle havadaki gaz bulutu bir süre sonra dağıldı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı. Yayılan oksijenin herhangi bir zararının bulunmadığı öğrenildi.
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