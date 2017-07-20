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Görüntülü aradığı babasına fabrikasını kundakladığını izletti

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, 24 yaşındaki Tolga Erten, cep telefonuyla görüntülü aradığı babası Hayri Erten'e ait tesisi ateşe verip izlettii. Babanın ihbarı üzerine polis, Erten'i gözaltına aldı

Görüntülü aradığı babasına fabrikasını kundakladığını izletti

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, 24 yaşındaki Tolga Erten, cep telefonuyla görüntülü aradığı babası Hayri Erten'e ait tesisi ateşe verip izlettii. Babanın ihbarı üzerine polis, Erten'i gözaltına aldı

20 Temmuz 2017 Perşembe 07:17
Görüntülü aradığı babasına fabrikasını kundakladığını izletti
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OLAY, saat 22.00 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki Atıl Yatak Yayı ve İmalatı Fabrikasında meydana geldi. Babasıyla arasında sorun olduğu ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Tolga Erten, elinde tüfek olduğu halde fabrikaya geldi. Babasına ait fabrikaya girmeye çalışan Erten'e yan fabrikanın bekçisi müdahale etmek istedi. Bunun üzerine Erten, tüfekle havaya ateş ederek bekçiyi uzaklaştırdı. Tolga Erten, fabrikaya girdikten sonra babası Hayri Erten'i cep telefonu ile görüntülü aradı ve tesisi yakacağını söyledi. Babası oğlunu bundan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak, Tolga Erten, fabrikayı benzin dökerek kundakladı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kundaklanan fabrikada alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına 18 araç ve 40 personel ile müdahale etti. Alevlere teslim olan fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 3 saat süren yangın, diğer fabrikalara sıçramadan söndürdü. Fabrikada yaklaşık 3 milyon lira hasarın meydana geldiği belirtilirken, fabrika girişinde de bir av tüfeği ile fişek kovanı bulundu. Babasının fabrikasını kundakladığı öne sürülen Tolga Erten polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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