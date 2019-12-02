Görüntüleri kim sızdırdı? Gökçek'ten bomba iddia

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li vekillerle birlikte Ümraniye'de bir lüks restoranda akşam yemeği yedi. İçkili yemek masasının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken konuyla ilgili en dikkat çeken paylaşımlardan birine Melih Gökçek imza attı. Görüntülerin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından servis edildiğini öne süren Melih Gökçek, takipçilerine "Sizce Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun şarap içtiği şatafatlı sofrayı niçin sosyal medya hesabından paylaştı?" sorusunu yöneltti. Gökçek'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

KAFTANCIOĞLU KİTABI ELEŞTİRMİŞTİ

İmamoğlu'nun kampanya direktörü olan Necati Özkan'ın yazdığı 'Kahramanın Yolculuğu' isimli kitap Kaftancıoğlu tarafından "Yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir" sözleriyle eleştirilmişti.

İMAMOĞLU CEVAP VERMİŞTİ

CHP içerisinde büyük krize neden olan kitap polemiğinde İmamoğlu da Kaftancıoğlu'na "Bu ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum" şeklinde karşılık vermişti.