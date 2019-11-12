Görüntü bugün Türkiye'de çekildi!
İstanbul'da hava sıvcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, boğaza atlayarak serinledi. Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.
GÜNDEM 12.11.2019, 15:44 12.11.2019, 15:46
İSTANBUL'DA mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinledi.
SAHİLLERE AKIN ETTİLER
Hava sıcaklığı 23 dereceye yaklaşan İstanbul'da bahardan kalma günler yaşanırken, Bebek sahilinde vatandaşlar denize girdi. Güneşli havanın devam etmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok vatandaş sahillere akın etti. Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da boğaza atlayarak serinledi.
POŞETİN İÇİNE GİRDİ
Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girmesi de ilginç görüntüler oluşturdu.
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