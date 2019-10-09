Görüntü az önce Diyarbakır'dan geldi! Peş peşe havalanıyorlar
Türkiye'nin Suriye sınırında hareketli anlar yaşanıyor. Sınırın diğer tarafındaki PYD işgali altında olan Rasulayn'dan dumanlar yükselirken, Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nden peş peşe F-16'lar yükseliyor.
SURİYE'NİN Rasulayn şehrindeki PYD mevzilerinde art arda patlamalar meydana geldi. 4 şiddetli patlama sesinin yükseldiği bölgeden dumanlar yükseliyor. Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor.
HAREKAT RESMEN BAŞLADI
TSK, Fırat'ın doğusuna gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceği harekat başladı. Harekat kapsamında Suriye tarafındaki Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler vuruldu. YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda meydana gelen 4 patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.
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