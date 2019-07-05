Gören telefona sarıldı, ekipler inceliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahil kenarında gezintiye çıkanlar mekanizma ve kabloları olan bir cisim fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İncelemede cismin, deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirlendi. Kadınlar plajında bulunan varilde ise inceleme sürüyor

Gören telefona sarıldı, ekipler inceliyor
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DÜZCE'NİN Akçakoca ilçesinde sahil kenarında deniz mayını tetikleyicisi bulundu.
 

Tahirli Plajı Sarıkayalar mevkiinde gezintiye çıkanlar, sahil kenarında mekanizma ve kabloları olan cismi fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İncelemede cismin, deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanlarının çalışması sürüyor.
 
KADINLAR PLAJINA VARİL İNCELEMESİ
 
Bu arada, kadınlar plajına denize girmek için gelenler, buldukları varilden şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akçakoca Belediyesi ekipleri bölgede önlem aldı. Varilde inceleme yapıldığı öğrenildi.
 

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