Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Formunuzu koruma vakti!
Formunuzu koruma vakti!
banner468

Gördükleri canlı karşısında şaşıp kaldılar

Sivas’ın Zara ilçesinde sera onarım çalışması sırasında fark edilip cep telefonu ile görüntülenen canlı görenleri şaşkına çeviriyor

Gördükleri canlı karşısında şaşıp kaldılar

Sivas’ın Zara ilçesinde sera onarım çalışması sırasında fark edilip cep telefonu ile görüntülenen canlı görenleri şaşkına çeviriyor

21 Ekim 2017 Cumartesi 11:32
Gördükleri canlı karşısında şaşıp kaldılar
banner404

SİVAS'IN Zara ilçesinde geçtiğimiz hafta kendisine ait seranın çevresinde onarım çalışması yapan Cengiz Oğuzhan (42), toprağı kazdığı sırada toprak altından çıkan fareye benzeyen, ancak ağız yapısı dikkat çeken canlı karşısında şaşkına döndü. Dokunmaya çekindiği canlıları cep telefonu ile görüntüleyen Oğuzhan, birkaç gün sonra ise konuyu araştırılması için Cumhuriyet Üniversitesindeki uzmanlar ile paylaştı.

Örnek almak için yeniden serasına giden Oğuzhan, tüm çabalarına rağmen canlılardan bulamadı.

Oğuzhan, bir gün sonra aynı yere gittiğinde ilginç canlıları bulamadığını belirterek, "Fareye benziyorlardı. Ancak ağız yapısı ördeklerin ağız yapısına benzer bir şekilde gagalıydı. Çok ilgimizi çekti. Videoya çektik. Ertesi gün tekrar gittiğimizde bir tane numune alıp üniversitede inceletmek için gittiğimizde yoklardı. Bir daha karşılaşmadım. Benim düşüncelerim annelerinin gelip götürdüğü veya yılan benzeri canlıların aldığı yönünde. Altı tanelerdi ve herhangi bir biyoloğa gösterme fırsatımız olmadı" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SivasZaraCengiz Oğuzhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik hainlerin kış üslenmesini imha etti!
Mehmetçik hainlerin kış üslenmesini imha etti!
Putin ile Erdoğan arasında flaş görüşme!
Putin ile Erdoğan arasında flaş görüşme!
Firari teröristin ‘lösemi’ yalanı!
Firari teröristin ‘lösemi’ yalanı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim