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Gölü'nün ortasında dalgıçlar Türk Bayrağı açtı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümünde Orhangazi Belediyesi ve Mavi Keyif Dalış ve Cankurtaran Kulübü dalgıçları, İznik Gölü’nün ortasında dev bir Türk Bayrağı açtılar. Dalgıçların bayrakla birlikte gölün derinliklerine inip göl yüzeyine çıkmaları Feribot gezisine katılanlar tarafından ayakta alkışlandı

Gölü'nün ortasında dalgıçlar Türk Bayrağı açtı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümünde Orhangazi Belediyesi ve Mavi Keyif Dalış ve Cankurtaran Kulübü dalgıçları, İznik Gölü’nün ortasında dev bir Türk Bayrağı açtılar. Dalgıçların bayrakla birlikte gölün derinliklerine inip göl yüzeyine çıkmaları Feribot gezisine katılanlar tarafından ayakta alkışlandı

14 Temmuz 2017 Cuma 07:06
Gölü'nün ortasında dalgıçlar Türk Bayrağı açtı
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ORHANGAZİ Belediyesi, darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü kapsamında İznik Gölü'nde feribot gezisi düzenledi. Feribot gezisine Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Ak Parti Orhangazi İlçe Başkanı Mustafa Kaya, Jandarma Komutanı Jand.Bnb.Tezcan Aydemir, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, Şehit Aileleri, Gaziler ve çok sayıda davetlinin katıldı. Orhangazi sahilinde başlayan feribot gezisi ile ilgili konuşan Başkan Çağlayan, 15 Temmuz Hain darbe girişiminin senei devriyesini yaşadıklarını belirterek, "Hem şehitlerimizi yad etmek, hem de milletimizin bu kahramanlığını hatırlamak üzere bir çok etkinlikler düzenliyoruz. 3 gün öncesinden başlatılan etkinliklerimizin bugün farklı bir bölümündeyiz. İlçemizdeki şehit ailelerimiz, gazilerimiz, muhtarlarımız ve ilçe protokolümüzle birlikte Akşemsettin Feribotu ile yola çıkıyoruz. Orada İznik Belediye başkanımız ve İznik protokolümüz tarafından karşılanacağız. Buradaki amaç, bu duruşu hala sergilediğimizi ve hala var olduğumuzu sergilemek istiyoruz" dedi. Çağlayan, hedeflerinin 15 Temmuz ruhunu her zaman zinde tutmak, hafızalarda taze tutmak niyetinde olduklarını ve bu ruhu asla unutturmayacaklarını söyledi.
DALGIÇLAR İZNİK GÖLÜ'NDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI
İznik Gölü'nün 3 kilometre açıklarında Orhangazi Belediyesi, Mavi Keyif Dalış ve Cankurtaran Kulübü dalgıçları, Türk Bayrağı ile birlikte gölün derinliklerine daldılar. Dalgıçların Türk Bayrağı ile birlikte su yüzüne çıkmaları feribot gezisine katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.
Daha sonra feribotun İznik sahiline gelişinde, sahilde İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İznik İlçe Başkanı Mahmut Hersekli ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Osman Sargın’a günün anısına bir Türk Bayrağı takdim etti. 

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