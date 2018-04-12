Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme telefonu bozuyor
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme...
Şekerli içecekler çocuk sahibi olmayı engelliyor
Şekerli içecekler çocuk sahibi olmayı...
Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Göldeki otomobili çıkarma çalışması yeniden başladı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün bir otomobilin baraj gölüne devrilmesi nedeniyle başlatılan ancak havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Göldeki otomobili çıkarma çalışması yeniden başladı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün bir otomobilin baraj gölüne devrilmesi nedeniyle başlatılan ancak havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

12 Nisan 2018 Perşembe 09:43
Göldeki otomobili çıkarma çalışması yeniden başladı
banner404


ADANA Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri içinde  3 kişinin daha cesedinin bulunduğu tahmin edilen ve göldeki yeri belirlenen  otomobilin çıkarılması çalışmaları için sabah erken saatlerde bölgeye geldi.

Su Altı Grup Amirliği ekipleri Gökkaya Barajı gölüne girerek  çalışmalarına başladı.

Ekiplerin, suyun yaklaşık 30 metre derinliğinde olan otomobilde sürücü  Musa Hoşça ile çocukları Ebubekir ve Umut Hoşça'nın cesetlerinin bulunduğunu  değerlendirdiği bildirildi.

Bu arada, Musa Hoşça'nın eşi Rukiye Hoşça ve yakınları da bölgeye  gelerek çalışmaları takip etti. "Ben bu acıya nasıl dayanırım." diyerek  gözyaşlarını tutamayan Rukiye Hoşça'yı yakınları sakinleştirdi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün bir otomobilin baraj gölüne  devrilmesi nedeniyle başlatılan arama çalışmalarında 13 yaşındaki  Elif Hoşça'nın  cesedine ulaşılmıştı. İçinde sürücü Musa Hoşça (38) ile diğer çocukları Ebubekir  (9) ve Umut Hoşça'nın (14) cesetlerinin bulunduğu tahmin edilen aracın yeri  belirlenmiş ancak havanın kararması ve olumsuz çevre şartları nedeniyle  çalışmalara ara verilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AdanaSaimbeyli IlçesiOtomobilin Baraj Gölüne Devrilmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nüfusta 20 yıldır ölü gözüken vatandaşın yürek burkan dramı!
Nüfusta 20 yıldır ölü gözüken vatandaşın yürek burkan dramı!
Feci kaza!
Feci kaza!
Hırsız yatak altında yakalandı
Hırsız yatak altında yakalandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim