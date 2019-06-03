Göktuğ füzeleri F-16’larda kullanılacak

TÜBİTAK SAGE, ilk kez Uluslararası Savunma Fuarı 2017’de görücüye çıkardığı, “Göktuğ proje” ile TSK’nın hava hâkimiyetini artırmayı planlıyor. Türkiye’nin ilk milli havadan havaya atılan füzeleri olacak Göktuğ projesinde sona yaklaşılıyor. Bu yıl F-16’larla ilk uçuşunu yapan Göktuğ’un, balistik atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. 2019 içinde atış testlerini ve gelecek yıl uçaktan atışlı testlerinin tamamlanması ile seri üretime geçilmesi hedefleniyor. Göktuğ füzelerinin 2021’de ise TSK envanterine girmesi bekleniyor.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre Türk Hava Kuvvetleri’nde şu anda ABD üretimi AIM-9 ve AIM-120 füze ailelerinin farklı versiyonları kullanılıyor. Göktuğ’un hayata geçmesiyle, bu alandaki dışa bağımlılık azaltılacak ve Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri F-16’larda kullanılacak.

Bozdoğan ve Gökdoğan

Göktuğ füze ailesi; görüş içi hava füzesi (gif) olan Bozdoğan ve görüş ötesi hava füzesi (göf) olan Gökdoğan’dan oluşuyor. Orta-uzun menzilli olan Bozdoğan, görüntülemeli kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip ve her açıdan atış imkanı veriyor. Gökdoğan ise, ısıya duyarlı, kısa menzilli füze olarak ön plana çıkıyor. Birden fazla hedefe kilitlenebilen Gökdoğan, atıldıktan sonra kilitlenebilme özelliğine sahip. Her iki füzenin de kaçma/kurtulma manevraları ve karıştırma/aldatma sistemleri en yüksek seviyede tutuldu. Göktuğ projesi, Türkiye’nin ilk aktif radar arayıcı başlıklı füzeleri olma özelliğini de taşıyor.