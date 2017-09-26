Göksel Gümüşdağ’dan ‘başkanlık’ açıklaması

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi’nde kendi grubuyla yaşadığı gerilimin ardından görevinden istifa etti. Topbaş’ın yerine kimin geleceği de merak konusu oldu. İBB başkanlığı koltuğu için Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Başkan vekili Göksel Gümüşdağ’ın adı geçiyor. Koltuğun yeni sahibi ise perşeme günü yapılacak seçimle belirlenecek.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: KİM SEÇİLİRSE SEÇİLSİN DESTEK OLACAĞIZ

Bugün İstanbul Vodafone Maratonu tanıtım toplantısında konuşan ve aynı zamanda Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı olan Göksel Gümüşdağ ise konuyla ilgili ilk kez konuştu. Gümüşdağ “Ben 13 buçuk yıldır İBB Başkanlığı vekillik görevini sürdürüyorum. Perşembe günü seçim olacak. O gün Meclis’ten hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın destek olacağız” dedi.