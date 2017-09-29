Gökmen’e yöneltilen iddiayı 5 davanın savcıları çürüttü!

SAVCILIĞIN, darbecilerin “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te olduğu” bilgisini muhabirimiz Gökmen Ulu'nun yazdığı haberden öğrendiği iddiasına karşın, Marmaris'teki suikast davası, Ankara'daki Genelkurmay Çatı, Muhafız Alayı ve Akıncı Üssü gibi davaların iddianamelerinde yer alan bilgi ve belgeler ile şüpheli itiraflarının yanı sıra, hazırlanan TBMM raporu, cuntacıların kalkışmadan günler önce Marmaris'te keşif uçuşları yaptıklarını ve Erdoğan'ın en yakınındaki isimler olan yaverlerinin de bu işin bir parçası olduğunu ortaya çıkardı. Böylece, ortada bir suç olmadığı devletin resmi belgeleriyle açığa çıkmış oldu. İşte iddianamelerden, cuntacıların Erdoğan'ın yerini nasıl tespit ettiklerini anlatan bölümler:

GENELKURMAY ÇATI İDDİANAMESİ: Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin iddianamede 38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında yer alan Genelkurmay Başdanışmanı Orhan Yıkılkan'ın cep telefonunda önemli bilgilere ulaşıldığı anlatıldı. Buna göre Yıkılkan'ın telefonundan darbe girişimi öncesinde Google üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı Grand Yazıcı Oteli'ni arattığı belirlendi. Erdoğan'ın Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında gösterilen başyaveri Ali Yazıcı'nın Marmaris'teki oteli öğrenmek için yürüttüğü faaliyetler de bu iddianamede detaylı biçimde anlatıldı.

MARMARİS'TEKİ SUİKAST DAVASI İDDİANAMESİ: Bu iddianamede de, 12 Temmuz günü, Diyarbakır 8. Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe'nin de beraberindeki iki pilotla aylık uçuş planlamasında olmamasına rağmen 2 ayrı F-16 uçağıyla Dalaman Havalimanı'na uçtukları, buraya gelirken de Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarında uçup fotoğraflama yaptıkları belirtildi. 13 Temmuz'da yine darbeci Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş tarafından Ankara'dan İzmir'e F-16 ile uçuş yapıldığı ve bu sırada da yakıt alma bahanesiyle güzergaha Dalaman Havalimanı'nın eklendiği ifade edilen iddianamede, bu uçuş sırasında da Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel ve civarında Sönmezateş'in fotoğraflatma işlemi yaptırdığı vurgulandı.

AKINCI ÜSSÜ İDDİANAMESİ: Darbenin harekat merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin iddianamede de itirafçı olan Yüzbaşı Ali Pehlivan, suikast timine otelin koordinatlarını verdiğini anlattı. Pehlivan, “Darbe gecesi saat 23.00 sularında bulunduğum yerdeki telefon çaldı. Telefonu açınca karşımdaki kişinin Gökhan Şahin Sönmezateş olduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olduğunu, verdiğim koordinatın Cumhurbaşkanını ele geçirmek için kullanılacağını ve darbe faaliyetine karıştığımı ilerleyen saatlerde fark ettim” diye konuştu.

MUHAFIZ ALAYI İDDİANAMESİ: Kalkışma sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşananlara ilişkin iddianamelerde de başyaverlerinin Erdoğan'ın yerini öğrendikleri ve harita üzerinde çalışma yaptıkları anlatıldı. İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz 2016'da Başyaver Ali Yazıcı başkanlığında iş dağılımının görüşüldüğü toplantı yapıldığı belirtildi. Toplantıda her yavere ayrı görev verildiği anlatıldı.

MECLİS RAPORU DA GÖKMEN'İ AKLADI

Darbe girişiminin ardından TBMM Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan ve 9 AKP'li vekilin imzaladığı raporda da aynı bilgiler yer aldı. Raporda, 12 Temmuz günü, Diyarbakır 8. Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe'nin iki pilotla ve 2 ayrı F-16 uçağıyla Dalaman Havalimanı'na uçtukları ve Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarında fotoğraflama yaptıkları belirtildi. 13 Temmuz'da da Gökhan Şahin Sönmezateş tarafından yakıt alma bahanesiyle Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel ve civarında fotoğraflatma işlemi yaptırdığı anlatıldı.

BAŞSAVCILIK: KEŞİF 12 TEMMUZ'DA YAPILDI

Darbe girişiminden 1 ay sonra Ankara Başsavcılığı'nca Muğla Başsavcılığı'na gönderilen bir yazı da bu bilgileri teyit etti. Yazıda, “Eskişehir'deki Birleşmiş Hava Harekât Merkezi'nin harekât özet defteri kayıtlarına ve ifadelere göre, 12 ve 13 Temmuz'da Diyarbakır ile Ankara'dan kalkan F-16'ların Cumhurbaşkanı'nın tatil yaptığı otelin üzerinde uçarak keşif yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na suikast hazırlıklarını yaptıkları değerlendirildiğinden, bahse konu eyleme iştirak ve yardım eden Hava Kuvvetleri personelinin tespit edilmesi, mahkemeye sevk edilerek tutuklanmaları” istendi.