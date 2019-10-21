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Gökçek zamanında alınmıştı! Yavaş, hepsini satılığa çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde alınan belediyeye ait 3 adet lüks cipi satışa çıkardığını duyurdu.

GÜNDEM 21.10.2019, 14:56
Gökçek zamanında alınmıştı! Yavaş, hepsini satılığa çıkardı
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek döneminde alınan üç adet cipi satılığa çıkardı. Ciplerin satış ihalesi 31 Ekim tarihinde yapılacak.

DÜĞÜN ARABASI OLARAK TAHSİS EDİLİYORDU

Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından dar gelirli ailelere düğün arabası olarak tahsis edilen üç cipin satışı saat 14.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihale için sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak, satış işleminin 31 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

ZIRHLI CİPİ İADE ETMEMİŞTİ

Mansur Yavaş göreve geldikten sonra, belediyeye ait 4 adet arazi tipi lüks cipin kaydını görmüştü. Bu araçların 3'ünün Gökçek'e tahsis edildiği, birinin ise belediye garajında bekletildiği belirtilmişti. Yavaş, Gökçek'ten bu 3 aracı istemişti. Gökçek araçlardan 2'sini iade etmiş ancak zırhlı olanı geri vermemişti.

#ankara büyükşehir belediyesi #Melih Gökçek
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