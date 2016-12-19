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Gökçek'ten provokasyon uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ terör örgütünün son zamanlarda halkı sokağa davet ederek, eylem yapmaları için kışkırttığına dikkat çekerek, "FETÖ ve avanelerinin provokasyonuna gelmeyeceğiz" dedi

Gökçek'ten provokasyon uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ terör örgütünün son zamanlarda halkı sokağa davet ederek, eylem yapmaları için kışkırttığına dikkat çekerek, "FETÖ ve avanelerinin provokasyonuna gelmeyeceğiz" dedi

19 Aralık 2016 Pazartesi 11:28
Gökçek'ten provokasyon uyarısı
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TAKİPÇİLERİNE Twitter hesabından seslenen Başkan Gökçek, 15 Temmuz gecesi halkı sokaklardan uzak tutmaya çalışan, son günlerde ise sokağa davet eden FETÖ'cülerin oyununa gelmemeleri konusunda vatandaşları uyardı. Zıt görüşteki 2 grubun 2 ayrı gösterisine de katılan aynı kişiye ait, "Hem PKK'lı, hem ülkücüö başlıklı fotoğrafı da paylaşan Gökçek, "Sokaklarda bunun gibi binlerce ajan cirit atıyor. Eğer dikkatli olmazsanız, kendinizi bir provokasyonun içinde bulabilirsiniz!ö dedi. Başkan Gökçek, şu tweet'leri attı: 'FETÖ'cüler darbe günü herkes evden çıkmasın diyordu... Aynı FETÖ'cüler bugün sokağa davet ediyor... Oyuna gelmeyeceğiz' 'Eğer dikkatli olmazsak, hem solcu (!), hem ülkücü (!) olan provokatörlerin oyuncağı oluruz. FETÖ avanelerinin provokasyonuna gelmeyeceğiz'.
BAHÇELİ'NİN UYARISINI DA PAYLAŞTI
Başkan Gökçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'İçimiz yansa da provokasyonların cazip davetine tamam diyemeyiz' ifadelerinin yer aldığı 'milli birlik' çağrı metni ile yurdun dört bir yanındaki teröre karşı birlik eylemlerinin fotoğraflarını da 'Yüksekova, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır'da terör tel'in edildi... Elhamdülillah... Nerden nereye' ifadeleriyle paylaştı.

 
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Anahtar Kelimeler:
ProvokasyonMelih GökçekFetö
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