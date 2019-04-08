Gökçek'ten İstanbul seçimleri için iki öneri geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken iki teklifte bulundu. Gökçek, "Ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir" dedi.

Gökçek'ten İstanbul seçimleri için iki öneri geldi
banner404

İSTANBUL seçim sonuçları daha belli olmadı. Erdoğan seçimde tümden usulsüzlük açıklaması yaparken Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Gökçek; "Ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir" dedi.

"İNSAN ZEKASINA HAKARETTİR"

Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Belediye Başkanlık seçimlerinde hırsız ve metodları o kadar çeşitli ki insan hafsalası duruyor. Suçu insani bir hata olarak kabul etmek insan zekasına hakarettir. Suç müteselsil suçtur ve örgütlüdür. Ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir."

YORUM EKLE
Gönder

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472