Gökçek'ten İstanbul seçimleri için iki öneri geldi

İSTANBUL seçim sonuçları daha belli olmadı. Erdoğan seçimde tümden usulsüzlük açıklaması yaparken Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Gökçek; "Ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir" dedi.

"İNSAN ZEKASINA HAKARETTİR"

Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Belediye Başkanlık seçimlerinde hırsız ve metodları o kadar çeşitli ki insan hafsalası duruyor. Suçu insani bir hata olarak kabul etmek insan zekasına hakarettir. Suç müteselsil suçtur ve örgütlüdür. Ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir."