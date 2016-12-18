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Gökçek'ten çok sert açıklamalar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, terör örgütü PKK'nın dün Kayseri'de askerlere yönelik yaptığı hain saldırının ardından paylaştığı tweet'lerde, FETÖ'cü teröristlerin, 15 Temmuz öncesinde MİT'in ve polisin tüm istihbarat elemanlarının isimlerini PKK ve diğer terör örgütlerine teslim ettiğini belirterek, "PKK, bu ajanlarımızı derhal infaz etti. İhanet içimizdeydi, yeni yeni toparlanıyoruz ama şehitler veriyoruz" dedi

Gökçek'ten çok sert açıklamalar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, terör örgütü PKK'nın dün Kayseri'de askerlere yönelik yaptığı hain saldırının ardından paylaştığı tweet'lerde, FETÖ'cü teröristlerin, 15 Temmuz öncesinde MİT'in ve polisin tüm istihbarat elemanlarının isimlerini PKK ve diğer terör örgütlerine teslim ettiğini belirterek, "PKK, bu ajanlarımızı derhal infaz etti. İhanet içimizdeydi, yeni yeni toparlanıyoruz ama şehitler veriyoruz" dedi

18 Aralık 2016 Pazar 12:04
Gökçek'ten çok sert açıklamalar
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BAŞKAN Gökçek tweet'lerinde, öncelikle ailelere, “Kayseri patlaması yüreğimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil diliyoruz” diyerek, başsağlığı dileğinde bulundu. Ancak bazılarının, kınamasıyla bile alay etmeye çalıştığına dikkat çeken Başkan Gökçek, "Kaç kez söyledim, 7 düvele karşı çarpışıyoruz. Bir süre daha bu sıkıntıları yaşayacağız. Her zorluğun sonu kolaylıktır. Terör örgütlerinin arkasında dış güçler olduğunu bilmeyen kalmadı" değerlendirmesini yaptı. 
“İstihbarat elemanlarının isimlerini teslim ettiler” 
Devletin elindeki imkanları elinden geldiği kadar kullandığını vurgulayan Başkan Gökçek, ardından şu tweet'leri paylaştı: 
“İstihbarat deniliyor, elbette istihbarat. Ancak FETÖ'cü köpekler, PKK ve diğer terör örgütlerine 15 Temmuz öncesi MİT'in ve polisin tüm istihbarat elemanlarının isimlerini teslim ettiler. PKK bu ajanlarımızı derhal infaz etti. İhanet içimizdeydi. Yeni yeni toparlanıyoruz ama şehitler veriyoruz. İnşallah bugünler de geride kalacak. Kenetlenelim. Bu, karşının moralini çok bozuyor. Ben Ankara'da polis ve jandarmanın ne kadar tedbir aldığını, gece gündüz 24 saat kontrol yaptıklarını çok iyi biliyorum. Ama karşınızda sınırsız ihanet içinde bulunanlar var. Endişe şu; ya bu kadar tedbire rağmen aradan sızarsa? Biz elimizden geleni yapacağız. Beni en mutlu eden şey Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, CHP ve MHP genel başkanlarının, ilk kez terör olaylarına karşı açık tavırları. İnşallah bu zor işlerin de üstesinden geleceğiz."
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Ankara Büyükşehir BelediyesiMelih GökçekPKKKayseri
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