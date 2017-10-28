Gökçek taraftarları Akit Tv Ankara Haber Müdürü'ne saldırdı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine istifa etti.
Gökçek’in istifa edeceği haberi duyulunca Akit TV, Gökçek ve Gökçek ailesine yüklenmeye başlandı. İki taraf arasındaki tartışma bugünkü istifa açıklamasının ardından kavgaya dönüştü.
Akit TV’nin resmi Twitter hesabı, Gökçek’in istifa açıklamasının ardından kendilerine saldırıldığını ileri sürdü. Akit TV’den yapılan paylaşımda “Melih Gökçek'in holiganları Akit TV Ankara Şubesine saldırıyor” ifadeleri kullandı. Kanal D muhabiri Özgen Bingöl de, Akit TV muhabirinin belediye binasında saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından yazdı.
Gökçek'e yakın isimler ise Akit TV'nin provokasyon yaptığı ileri sürdü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.