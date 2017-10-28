Gökçek taraftarları Akit Tv Ankara Haber Müdürü'ne saldırdı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine istifa etti.

Gökçek’in istifa edeceği haberi duyulunca Akit TV, Gökçek ve Gökçek ailesine yüklenmeye başlandı. İki taraf arasındaki tartışma bugünkü istifa açıklamasının ardından kavgaya dönüştü.

Akit TV’nin resmi Twitter hesabı, Gökçek’in istifa açıklamasının ardından kendilerine saldırıldığını ileri sürdü. Akit TV’den yapılan paylaşımda “Melih Gökçek'in holiganları Akit TV Ankara Şubesine saldırıyor” ifadeleri kullandı. Kanal D muhabiri Özgen Bingöl de, Akit TV muhabirinin belediye binasında saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından yazdı.

Gökçek'e yakın isimler ise Akit TV'nin provokasyon yaptığı ileri sürdü.